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Сампдория - Наполи 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
11 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 30-й тур
Главный судья: Паоло Валери (Рим, Италия)
СампдорияНаполи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сампдория - Наполи, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сампдория
Генуя
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Италия Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
13.12.2020 Италия - Серия А Тур 11 Наполи2 : 1Сампдория
03.02.2020 Италия - Серия А Тур 22 Сампдория2 : 4Наполи
14.09.2019 Италия - Серия А Тур 3 Наполи2 : 0Сампдория
02.02.2019 Италия - Серия А Тур 22 Наполи3 : 0Сампдория
02.09.2018 Италия - Серия А Тур 3 Сампдория3 : 0Наполи
13.05.2018 Италия - Серия А Тур 37 Сампдория0 : 2Наполи
23.12.2017 Италия - Серия А Тур 18 Наполи3 : 2Сампдория
28.05.2017 Италия - Серия А Тур 38 Сампдория2 : 4Наполи
07.01.2017 Италия - Серия А Тур 19 Наполи2 : 1Сампдория
24.01.2016 Италия - Серия А Тур 21 Сампдория2 : 4Наполи

Отзывы и комментарии к матчу

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