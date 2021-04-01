Штутгарт - Боруссия Д 10 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Штутгарт - Боруссия Д, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Пеллегрино Матараццо
|Эдин Терзич
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 5
|09.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|3 : 1
|20.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|0 : 4
|08.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|3 : 0
|17.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|2 : 1
|23.04.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|0 : 3
|09.02.2016
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 3
|29.11.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|4 : 1
|20.02.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|2 : 3
|24.09.2014
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|2 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449 16 января 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур Главный судья: Феликс...
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449 4 Апреля 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Бундеслига, 27-й тур Главный судья:...
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449 19 августа 2020, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига. 1-й тур...
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449 27 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 23-й тур Главный судья: Гвидо...
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449 2 января 2021, Суббота. 22:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур...