  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Фаренсе - Спортинг 16 апреля прямая трансляция

Стадион: Эштадиу де Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 15000
16 Апреля 2021, Пятница. 23:00 МСК. Примейра, 27-й тур
Главный судья: Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге (Португалия)
ФаренсеСпортинг
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фаренсе - Спортинг, который запланирован на 16 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Жорже Кошта
Португалия Рубен Филипе Маркес Аморим
История личных встреч
19.12.2020 Португалия - Примейра Тур 10 Спортинг1 : 0Фаренсе

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Маритиму - Спортинг смотреть онлайн 05.02.2021
    Маритиму - Спортинг смотреть онлайн 05.02.2021
    Стадион: Душ Баррейруш (Фуншал, Португалия), вместимость: 8922 5 Февраля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Примейра, 17-й тур Главный судья: Уго Филипи ди...
  • Фаренсе - Порту 25.01.2021 прямая трансляция
    Фаренсе - Порту 25.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Эштадиу де Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 15000 25 января 2021, Понедельник. 23:15 МСК. Примейра, 15-й тур Главный судья: Мануэл...
  • Витория Гимарайнш - Спортинг 07.11.2020 прямая трансляция
    Витория Гимарайнш - Спортинг 07.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165 7 ноября 2020, Суббота. 23:30 МСК. Примейра. 7-й тур Главный судья: Уго...
  • Бенфика - Витория Гимарайнш прямая трансляция 14.07.2020
    Бенфика - Витория Гимарайнш прямая трансляция 14.07.2020
    Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 14 июля 2020, вторник. 23:30 МСК. 32-й тур Главный судья: Уго Филипи ди Кампуш Морейра...
  • Морейренсе - Спортинг 05 апреля прямая трансляция
    Морейренсе - Спортинг 05 апреля прямая трансляция
    Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 6151 5 Апреля 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Примейра,...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close