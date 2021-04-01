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Ротор - Динамо Москва 17 апреля прямая трансляция

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
17 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 26-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
РоторДинамо М
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ротор - Динамо Москва, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Таджикистан Юрий Михайлович Батуренко
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Германия Сандро Шварц
История личных встреч
15.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Динамо М0 : 0Ротор
30.10.2004 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Ротор0 : 0Динамо М
27.03.2004 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Динамо М5 : 0Ротор
24.08.2003 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Ротор0 : 1Динамо М
31.05.2003 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Динамо М3 : 1Ротор
21.09.2002 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Динамо М2 : 3Ротор
09.03.2002 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Ротор0 : 0Динамо М
16.09.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 24 Динамо М2 : 1Ротор
19.05.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 10 Ротор1 : 2Динамо М
01.10.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 26 Динамо М2 : 0Ротор
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Ротор» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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