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Арсенал Тула - Тамбов 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
18 Апреля 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 26-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
Арсенал ТулаТамбов
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арсенал Тула - Тамбов, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арсенал
Тула
Тамбов
Тамбов
Главные тренеры
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
Россия Сергей Александрович Первушин
История личных встреч
03.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Тамбов1 : 1Арсенал
11.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Арсенал2 : 1Тамбов
04.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Тамбов0 : 1Арсенал
20.09.2017 Кубок России 1/16 финала Тамбов1 : 0Арсенал
26.08.2015 Кубок России 1/32 финала Тамбов1 : 0Арсенал

Отзывы и комментарии к матчу

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