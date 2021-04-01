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Лестер - Саутгемптон 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
18 Апреля 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Кубок Англии, 1/2 Финала
ЛестерСаутгемптон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Лестер - Саутгемптон, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Кубок Англии 2020/21. 1/2 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
16.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Лестер Сити2 : 0Саутгемптон
11.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 22 Лестер Сити1 : 2Саутгемптон
25.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 10 Саутгемптон0 : 9Лестер Сити
12.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 22 Лестер Сити1 : 2Саутгемптон
27.11.2018 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Лестер Сити0 : 0 6 : 5Саутгемптон
25.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 3 Саутгемптон1 : 2Лестер Сити
19.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 35 Лестер Сити0 : 0Саутгемптон
13.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 17 Саутгемптон1 : 4Лестер Сити
22.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 22 Саутгемптон3 : 0Лестер Сити
02.10.2016 Англия - Премьер-лига Тур 7 Лестер Сити0 : 0Саутгемптон

Отзывы и комментарии к матчу

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