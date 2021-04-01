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Арсенал - Фулхэм 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
18 Апреля 2021, Воскресенье. 15:30 МСК. АПЛ, 32-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
АрсеналФулхэм
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Арсенал - Фулхэм, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
12.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 1 Фулхэм0 : 3Арсенал
01.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 21 Арсенал4 : 1Фулхэм
07.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 8 Фулхэм1 : 5Арсенал
18.01.2014 Англия - Премьер-лига Тур 22 Арсенал2 : 0Фулхэм
24.08.2013 Англия - Премьер-лига Тур 2 Фулхэм1 : 3Арсенал
20.04.2013 Англия - Премьер-лига Тур 34 Фулхэм0 : 1Арсенал
10.11.2012 Англия - Премьер-лига Тур 11 Арсенал3 : 3Фулхэм
02.01.2012 Англия - Премьер-лига Тур 20 Фулхэм2 : 1Арсенал
26.11.2011 Англия - Премьер-лига Тур 13 Арсенал1 : 1Фулхэм
22.05.2011 Англия - Премьер-лига Тур 38 Фулхэм2 : 2Арсенал

Отзывы и комментарии к матчу

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