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Реал Сосьедад - Севилья 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Аноэта (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
18 Апреля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Ла Лига, 33-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Реал СосьедадСевилья
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Сосьедад - Севилья, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Севилья
Севилья
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
09.01.2021 Испания - Примера Тур 18 Севилья3 : 2Реал Сосьедад
16.07.2020 Испания - Примера Тур 37 Реал Сосьедад0 : 0Севилья
29.09.2019 Испания - Примера Тур 7 Севилья3 : 2Реал Сосьедад
10.03.2019 Испания - Примера Тур 27 Севилья5 : 2Реал Сосьедад
04.11.2018 Испания - Примера Тур 11 Реал Сосьедад0 : 0Севилья
04.05.2018 Испания - Примера Тур 36 Севилья1 : 0Реал Сосьедад
20.12.2017 Испания - Примера Тур 17 Реал Сосьедад3 : 1Севилья
05.05.2017 Испания - Примера Тур 36 Севилья1 : 1Реал Сосьедад
07.01.2017 Испания - Примера Тур 17 Реал Сосьедад0 : 4Севилья
03.04.2016 Испания - Примера Тур 31 Севилья1 : 2Реал Сосьедад

Отзывы и комментарии к матчу

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