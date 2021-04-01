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Атлетик - Барселона 17 апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
17 Апреля 2021, Суббота. 22:30 МСК. Кубок Испании, Финал
Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
АтлетикБарселона
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетик - Барселона, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Кубок Испании 2021. Финал. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Барселона
Барселона
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Нидерланды Рональд Куман
История личных встреч
31.01.2021 Испания - Примера Тур 21 Барселона2 : 1Атлетик Б
17.01.2021 Суперкубок Испании Финал Барселона2 : 3 ДВАтлетик Б
06.01.2021 Испания - Примера Тур 2 Атлетик Б2 : 3Барселона
23.06.2020 Испания - Примера Тур 31 Барселона1 : 0Атлетик Б
06.02.2020 Кубок Испании 1/4 финала Атлетик Б1 : 0Барселона
16.08.2019 Испания - Примера Тур 1 Атлетик Б1 : 0Барселона
10.02.2019 Испания - Примера Тур 23 Атлетик Б0 : 0Барселона
29.09.2018 Испания - Примера Тур 7 Барселона1 : 1Атлетик Б
18.03.2018 Испания - Примера Тур 29 Барселона2 : 0Атлетик Б
28.10.2017 Испания - Примера Тур 10 Атлетик Б0 : 2Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Испании: «Атлетик» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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