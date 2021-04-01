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Кальяри - Парма 17 апреля прямая трансляция

Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
17 Апреля 2021, Суббота. 21:45 МСК. Серия А, 31-й тур
Главный судья: Паоло Валери (Рим, Италия)
КальяриПарма
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кальяри - Парма, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Парма
Парма
Главные тренеры
Италия Леонардо Семпличи
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
16.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Парма0 : 0Кальяри
01.02.2020 Италия - Серия А Тур 22 Кальяри2 : 2Парма
15.09.2019 Италия - Серия А Тур 3 Парма1 : 3Кальяри
16.02.2019 Италия - Серия А Тур 24 Кальяри2 : 1Парма
22.09.2018 Италия - Серия А Тур 5 Парма2 : 0Кальяри
04.05.2015 Италия - Серия А Тур 34 Кальяри4 : 0Парма
14.01.2015 Кубок Италии 1/8 финала Парма2 : 1Кальяри
14.12.2014 Италия - Серия А Тур 15 Парма0 : 0Кальяри
27.04.2014 Италия - Серия А Тур 35 Кальяри1 : 0Парма
15.12.2013 Италия - Серия А Тур 16 Парма0 : 0Кальяри

Отзывы и комментарии к матчу

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