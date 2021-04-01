Наполи - Интер 18 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Наполи - Интер, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Дженнаро Гаттузо
|Антонио Конте
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 0
|28.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 37
|2 : 0
|13.06.2020
|Кубок Италии
|1/2 финала
|1 : 1
|12.02.2020
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 1
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 18
|1 : 3
|19.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 37
|4 : 1
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 18
|1 : 0
|11.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 28
|0 : 0
|21.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 9
|0 : 0
|30.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 34
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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