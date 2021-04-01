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Наполи - Интер 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
18 Апреля 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. Серия А, 31-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия)
НаполиИнтер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Наполи - Интер, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Интер М
Милан
Главные тренеры
Италия Дженнаро Гаттузо
Италия Антонио Конте
История личных встреч
16.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Интер М1 : 0Наполи
28.07.2020 Италия - Серия А Тур 37 Интер М2 : 0Наполи
13.06.2020 Кубок Италии 1/2 финала Наполи1 : 1Интер М
12.02.2020 Кубок Италии 1/2 финала Интер М0 : 1Наполи
06.01.2020 Италия - Серия А Тур 18 Наполи1 : 3Интер М
19.05.2019 Италия - Серия А Тур 37 Наполи4 : 1Интер М
26.12.2018 Италия - Серия А Тур 18 Интер М1 : 0Наполи
11.03.2018 Италия - Серия А Тур 28 Интер М0 : 0Наполи
21.10.2017 Италия - Серия А Тур 9 Наполи0 : 0Интер М
30.04.2017 Италия - Серия А Тур 34 Интер М0 : 1Наполи

Отзывы и комментарии к матчу

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