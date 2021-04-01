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Аугсбург - Арминия 17 апреля прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
17 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 29-й тур
АугсбургАрминия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аугсбург - Арминия, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
Германия Хайко Херрлих
Германия Франк Крамер
История личных встреч
16.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 12 Арминия0 : 1Аугсбург

Отзывы и комментарии к матчу

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