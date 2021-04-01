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Бордо - Монако 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
18 Апреля 2021, Воскресенье. 18:05 МСК. Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
БордоМонако
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бордо - Монако, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бордо
Бордо
Монако
Монако
Главные тренеры
Франция Жан-Луи Гассе
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
01.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 9 Монако4 : 0Бордо
24.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 14 Бордо2 : 1Монако
09.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 28 Монако1 : 1Бордо
26.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 3 Бордо2 : 1Монако
02.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 28 Монако2 : 1Бордо
28.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 11 Бордо0 : 2Монако
11.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 29 Монако2 : 1Бордо
10.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 17 Бордо0 : 4Монако
01.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 32 Монако1 : 2Бордо
16.12.2015 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Бордо3 : 0Монако

Отзывы и комментарии к матчу

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