Ним - Страсбург 18 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ним - Страсбург, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Паскаль Планк
|Тьерри Лаури
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|5 : 0
|09.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|4 : 1
|16.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|2 : 2
|24.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|0 : 1
|27.01.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 22
|2 : 2
|19.08.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 4
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230 17 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 20-й тур Главный судья: Антони...
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394 30 января 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 22-й тур Главный судья: Антони Готье (Секлин,...
Стадион: де Костьерес (Ним, Франция), вместимость: 18482 4 Апреля 2021, Воскресенье. 18:05 МСК. Лига 1, 31-й тур...
Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000 4 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 31-й тур Главный судья: Жером Бризар...
Стадион: де Костьерес (Ним, Франция), вместимость: 18482 21 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 26-й тур Главный судья: Вилли Делажо...