  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Ним - Страсбург 18 апреля прямая трансляция

Стадион: де Костьерес (Ним, Франция), вместимость: 18482
18 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Антони Готье (Секлин, Франция)
НимСтрасбур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ним - Страсбург, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ним
Ним
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
Франция Паскаль Планк
Франция Тьерри Лаури
История личных встреч
06.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Страсбург5 : 0Ним
09.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 13 Страсбург4 : 1Ним
16.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 29 Ним2 : 2Страсбург
24.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 14 Страсбург0 : 1Ним
27.01.2017 Франция - Лига 2 Тур 22 Ним2 : 2Страсбург
19.08.2016 Франция - Лига 2 Тур 4 Страсбург1 : 1Ним

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Страсбург - Сент-Этьен 17.01.2021 прямая трансляция
    Страсбург - Сент-Этьен 17.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230 17 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 20-й тур Главный судья: Антони...
  • Марсель - Ренн 30.01.2021 прямая трансляция
    Марсель - Ренн 30.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394 30 января 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 22-й тур Главный судья: Антони Готье (Секлин,...
  • Ним - Сент-Этьен 04 апреля прямая трансляция
    Ним - Сент-Этьен 04 апреля прямая трансляция
    Стадион: де Костьерес (Ним, Франция), вместимость: 18482 4 Апреля 2021, Воскресенье. 18:05 МСК. Лига 1, 31-й тур...
  • Бордо - Страсбург 04 апреля прямая трансляция
    Бордо - Страсбург 04 апреля прямая трансляция
    Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000 4 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 31-й тур Главный судья: Жером Бризар...
  • Ним - Бордо 21.02.2021 прямая трансляция
    Ним - Бордо 21.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: де Костьерес (Ним, Франция), вместимость: 18482 21 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 26-й тур Главный судья: Вилли Делажо...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close