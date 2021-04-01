  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Онлайн трансляции
Понедельник 19 апреля

22:00  en Лидс - Ливерпуль
Свернуть список

Челси - Брайтон 20 апреля прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
20 Апреля 2021, Вторник. 22:00 МСК. АПЛ, 32-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
ЧелсиБрайтон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Челси - Брайтон, который запланирован на 20 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Челси
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
14.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 1 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Челси
29.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
01.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 21 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
28.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 7 Челси2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
03.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Челси3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
16.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 17 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Челси
20.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 24 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 4Челси
26.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 20 Челси2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
0'
Промо матча «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Челси - Астон Вилла 28.12.2020 прямая трансляция
    Челси - Астон Вилла 28.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055 28 декабря 2020, Понедельник. 20:30 МСК. АПЛ, 16-й тур Главный судья: Стюарт Атвелл...
  • Челси - Моркам 10.01.2021 прямая трансляция
    Челси - Моркам 10.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055 10 января 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Кубок Англии, 1/32 Финала Главный судья: Даррен...
  • Челси - Лутон Таун 24.01.2021 прямая трансляция
    Челси - Лутон Таун 24.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055 24 января 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Кубок Англии, 1/16 Финала Главный судья: Дэвид...
  • Челси - Шеффилд Юнайтед 21 марта прямая трансляция
    Челси - Шеффилд Юнайтед 21 марта прямая трансляция
    Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055 21 Марта 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Кубок Англии , 1/4 Финала Главный судья: Эндрю...
  • «Челси» может перебраться на регбийный стадион из-за реконструкции Стэмфорд Бридж
    «Челси» может перебраться на регбийный стадион из-за реконструкции Стэмфорд Бридж
    Вероятнее всего «Челси» сменит домашнюю прописку и на один сезон переедет на «Твинкенхем». Пенсионеры намерены...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close