Челси - Брайтон 20 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Челси - Брайтон, который запланирован на 20 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Томас Тухель
|Грэм Поттер
|14.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|1 : 3
|29.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 1
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 0
|03.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|3 : 0
|16.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 2
|20.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|0 : 4
|26.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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