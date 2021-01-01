Ахмат - Крылья Советов 21 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ахмат - Крылья Советов, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Кубок России 2020/21. 1/2 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Андрей Викторович Талалаев
|Игорь Витальевич Осинькин
|19.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|2 : 4
|21.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 1
|11.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|2 : 1
|10.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|1 : 2
|21.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 3
|31.07.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 0
|01.05.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|0 : 1
|18.10.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|0 : 2
|08.04.2014
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|1 : 1
|04.11.2013
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
04 ноября 2013 | Чемпионат России 2013/14 | 15-й тур...
11 мая 2019 | Футбол | Российская Премьер Лига 2018/19 | 28-й тур...
10 ноября 2018 | Футбол | Российская Премьер Лига 2018/19 | 14-й тур...
Стадион: Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918 22 июля 2020, среда. 19:00 МСК. 30-й тур ...
Футбол | Российская Премьер Лига 2018/19 | 28-й тур
Смотреть прямую...