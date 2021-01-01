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Ахмат - Крылья Советов 21 апреля прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
21 Апреля 2021, Среда. 16:00 МСК. Кубок России, 1/2 Финала
АхматКрылья Советов
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ахмат - Крылья Советов, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Кубок России 2020/21. 1/2 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
19.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Крылья Советов2 : 4Ахмат
21.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Ахмат1 : 1Крылья Советов
11.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Ахмат2 : 1Крылья Советов
10.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Крылья Советов1 : 2Ахмат
21.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Крылья Советов1 : 3Ахмат
31.07.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Ахмат1 : 0Крылья Советов
01.05.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Ахмат0 : 1Крылья Советов
18.10.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Крылья Советов0 : 2Ахмат
08.04.2014 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Крылья Советов1 : 1Ахмат
04.11.2013 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Ахмат0 : 1Крылья Советов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка России: «Ахмат» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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