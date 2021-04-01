Леванте - Севилья 21 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Леванте - Севилья, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Пако Лопес
|Хулен Лопетеги
|01.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 4
|1 : 0
|15.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 1
|21.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 1
|20.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 0
|26.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 21
|5 : 0
|23.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 6
|27.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 1
|15.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 0
|31.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 22
|3 : 1
|11.09.2015
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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