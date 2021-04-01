  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Леванте - Севилья 21 апреля прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
21 Апреля 2021, Среда. 20:00 МСК. Ла Лига, 31-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания)
ЛевантеСевилья
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Леванте - Севилья, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Севилья
Севилья
Главные тренеры
Испания Пако Лопес
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
01.10.2020 Испания - Примера Тур 4 Севилья1 : 0Леванте
15.06.2020 Испания - Примера Тур 29 Леванте1 : 1Севилья
21.01.2020 Кубок Испании 1/16 финала Севилья3 : 1Леванте
20.10.2019 Испания - Примера Тур 9 Севилья1 : 0Леванте
26.01.2019 Испания - Примера Тур 21 Севилья5 : 0Леванте
23.09.2018 Испания - Примера Тур 5 Леванте2 : 6Севилья
27.04.2018 Испания - Примера Тур 35 Леванте2 : 1Севилья
15.12.2017 Испания - Примера Тур 16 Севилья0 : 0Леванте
31.01.2016 Испания - Примера Тур 22 Севилья3 : 1Леванте
11.09.2015 Испания - Примера Тур 3 Леванте1 : 1Севилья

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Леванте - Вильярреал 18 апреля прямая трансляция
    Леванте - Вильярреал 18 апреля прямая трансляция
    Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 18 Апреля 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Ла Лига, 33-й тур Главный судья: Рикардо...
  • Леванте - Уэска 2 апреля прямая трансляция
    Леванте - Уэска 2 апреля прямая трансляция
    Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 2 Апреля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Ла Лига, 29-й тур Главный судья: Хорхе Фигероа...
  • Леванте - Валенсия 12 марта прямая трансляция
    Леванте - Валенсия 12 марта прямая трансляция
    Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 12 Марта 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 27-й тур Главный судья: Гуильермо...
  • Леванте – Реал Сосьедад прямая трансляция 6.07.2020
    Леванте – Реал Сосьедад прямая трансляция 6.07.2020
    Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 06 июля 2020, понедельник. 20:30 МСК . 34-й тур Главный судья: Валентин Писарро...
  • Леванте - Атлетик 26.02.2021 прямая трансляция
    Леванте - Атлетик 26.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 26 Февраля 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 25-й тур Главный судья: Исидро Диас...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close