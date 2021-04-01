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Эльче - Вальядолид 21 апреля прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
21 Апреля 2021, Среда. 22:00 МСК. Ла Лига, 31-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
ЭльчеВальядолид
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эльче - Вальядолид, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эльче
Эльче
Вальядолид
Вальядолид
Главные тренеры
Испания Фран Эскриба
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
19.01.2021 Испания - Примера Тур 19 Вальядолид2 : 2Эльче
22.04.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 35 Вальядолид2 : 1Эльче
12.11.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 14 Эльче2 : 0Вальядолид
29.05.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 41 Эльче2 : 2Вальядолид
09.01.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 20 Вальядолид1 : 1Эльче
18.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала Эльче1 : 0Вальядолид
03.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала Вальядолид0 : 0Эльче
09.02.2014 Испания - Примера Тур 23 Вальядолид2 : 2Эльче
16.09.2013 Испания - Примера Тур 4 Эльче0 : 0Вальядолид

Отзывы и комментарии к матчу

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