Эльче - Вальядолид 21 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эльче - Вальядолид, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Фран Эскриба
|Серхио Гонсалес
|19.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 19
|2 : 2
|22.04.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 35
|2 : 1
|12.11.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 14
|2 : 0
|29.05.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 41
|2 : 2
|09.01.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 20
|1 : 1
|18.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|03.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 0
|09.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 2
|16.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 0
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