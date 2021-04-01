  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Кадис - Реал Мадрид 21 апреля прямая трансляция

Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033
21 Апреля 2021, Среда. 23:00 МСК. Ла Лига, 31-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
КадисРеал Мадрид
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кадис - Реал Мадрид, который запланирован на 21 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кадис
Кадис
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
Испания Альваро Сервера
Франция Зинедин Зидан
История личных встреч
17.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Реал Мадрид0 : 1Кадис
03.12.2015 Кубок Испании 1/16 финала Кадис1 : 3Реал Мадрид
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: «Кадис» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Кадис - Бетис 28.02.2021 прямая трансляция
    Кадис - Бетис 28.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033 28 Февраля 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 25-й тур Главный судья: Матеу Лаос...
  • Кадис - Валенсия 04 апреля прямая трансляция
    Кадис - Валенсия 04 апреля прямая трансляция
    Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033 4 Апреля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 29-й тур Главный судья: Давид Медье...
  • Кадис - Сельта 18 апреля прямая трансляция
    Кадис - Сельта 18 апреля прямая трансляция
    Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033 18 Апреля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 33-й тур Главный судья: Пабло...
  • Кадис - Леванте 19.01.2021 прямая трансляция
    Кадис - Леванте 19.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033 19 января 2021, Вторник. 21:00 МСК. Ла Лига, 19-й тур Главный судья: Карлос Дель...
  • Кадис - Эйбар 06.03.2021 прямая трансляция
    Кадис - Эйбар 06.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033 6 Марта 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 26-й тур Главный судья: Карлос Дель Серро...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close