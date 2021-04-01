Реал Сосьедад - Сельта 22 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Сосьедад - Сельта, который запланирован на 22 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Иманол Альгуасиль
|Эдуардо Херман Коудет
|01.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 4
|24.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 31
|0 : 1
|27.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 10
|0 : 1
|07.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 31
|3 : 1
|05.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 0
|26.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 1
|01.11.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 1
|21.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 20
|1 : 2
|19.08.2017
|Испания - Примера
|Тур 1
|2 : 3
|21.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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