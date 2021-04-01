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Наполи - Лацио 22 апреля прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
22 Апреля 2021, Четверг. 21:45 МСК. Серия А, 32-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
НаполиЛацио
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Наполи - Лацио, который запланирован на 22 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Лацио
Рим
Главные тренеры
Италия Дженнаро Гаттузо
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
20.12.2020 Италия - Серия А Тур 13 Лацио2 : 0Наполи
01.08.2020 Италия - Серия А Тур 38 Наполи3 : 1Лацио
21.01.2020 Кубок Италии 1/4 финала Наполи1 : 0Лацио
11.01.2020 Италия - Серия А Тур 19 Лацио1 : 0Наполи
20.01.2019 Италия - Серия А Тур 20 Наполи2 : 1Лацио
18.08.2018 Италия - Серия А Тур 1 Лацио1 : 2Наполи
10.02.2018 Италия - Серия А Тур 24 Наполи4 : 1Лацио
20.09.2017 Италия - Серия А Тур 5 Лацио1 : 4Наполи
09.04.2017 Италия - Серия А Тур 31 Лацио0 : 3Наполи
05.11.2016 Италия - Серия А Тур 12 Наполи1 : 1Лацио

Отзывы и комментарии к матчу

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