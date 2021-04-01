Арсенал - Эвертон 23 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арсенал - Эвертон, который запланирован на 23 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Микель Артета
|Карло Анчелотти
|19.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 1
|23.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|3 : 2
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 0
|07.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 0
|23.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 0
|03.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|5 : 1
|22.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|2 : 5
|21.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|3 : 1
|13.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|2 : 1
|19.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|0 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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