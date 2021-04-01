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Арсенал - Эвертон 23 апреля прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
23 Апреля 2021, Пятница. 22:00 МСК. АПЛ, 33-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
АрсеналЭвертон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арсенал - Эвертон, который запланирован на 23 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
19.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 14 Эвертон2 : 1Арсенал
23.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 27 Арсенал3 : 2Эвертон
21.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 18 Эвертон0 : 0Арсенал
07.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 33 Эвертон1 : 0Арсенал
23.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 6 Арсенал2 : 0Эвертон
03.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 26 Арсенал5 : 1Эвертон
22.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 9 Эвертон2 : 5Арсенал
21.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 38 Арсенал3 : 1Эвертон
13.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 16 Эвертон2 : 1Арсенал
19.03.2016 Англия - Премьер-лига Тур 31 Эвертон0 : 2Арсенал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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