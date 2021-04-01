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Реймс - Марсель 23 апреля прямая трансляция

Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
23 Апреля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
РеймсМарсель
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реймс - Марсель, который запланирован на 23 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реймс
Реймс
Марсель
Марсель
Главные тренеры
Франция Давид Гуйон
Аргентина Хорхе Сампаоли
История личных встреч
19.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 16 Марсель1 : 1Реймс
10.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 1 Марсель0 : 2Реймс
02.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 23 Реймс2 : 1Марсель
02.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 15 Марсель0 : 0Реймс
07.05.2016 Франция - Лига 1 Тур 37 Марсель1 : 0Реймс
16.08.2015 Франция - Лига 1 Тур 2 Реймс1 : 0Марсель
13.02.2015 Франция - Лига 1 Тур 25 Марсель2 : 2Реймс
23.09.2014 Франция - Лига 1 Тур 7 Реймс0 : 5Марсель
14.03.2014 Франция - Лига 1 Тур 29 Реймс1 : 1Марсель
26.10.2013 Франция - Лига 1 Тур 11 Марсель2 : 3Реймс

Отзывы и комментарии к матчу

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