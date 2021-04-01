Реймс - Марсель 23 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реймс - Марсель, который запланирован на 23 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Давид Гуйон
|Хорхе Сампаоли
|19.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|1 : 1
|10.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|0 : 2
|02.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 1
|02.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|0 : 0
|07.05.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|1 : 0
|16.08.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|1 : 0
|13.02.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|2 : 2
|23.09.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 5
|14.03.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 1
|26.10.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|2 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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