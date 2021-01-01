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Ростов - Арсенал Тула 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
25 Апреля 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. РПЛ, 27-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
РостовАрсенал Тула
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ростов - Арсенал Тула, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Арсенал
Тула
Главные тренеры
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
УкраинаДмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
27.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Арсенал2 : 3Ростов
27.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Ростов2 : 1Арсенал
28.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Арсенал2 : 3Ростов
10.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Ростов0 : 0Арсенал
24.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Арсенал0 : 1Ростов
17.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Арсенал2 : 2Ростов
09.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Ростов2 : 2Арсенал
06.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Арсенал1 : 0Ростов
06.11.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Ростов4 : 1Арсенал
08.12.2014 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Ростов0 : 1Арсенал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Ростов» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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