Заря - Олимпик 25 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Заря - Олимпик, который запланирован на 24 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 23. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|23
|вр
|Никола Василь
|6
|зщ
|Леовижилдо
|20
|зщ
|Йёль Абу Ханна
|15
|зщ
|Виталий Вернидуб
|45
|зщ
|Денис Фаворов
|7
|пз
|Владислав Кочергин
|80
|пз
|Владлен Юрченко
|29
|пз
|Егор Назарина
|90
|нп
|Аллахьяр Сайядманеш
|22
|нп
|Владислав Кабаев
67'
|11
|нп
|Александр Гладкий
70'
|8
|нп
|Максим Лунёв
67'
|9
|нп
|Шахаб Захеди
70'
|1
|вр
|Артём Кичак
|13
|зщ
|Иван Зотько
|54
|зщ
|Орест Лебеденко
|6
|зщ
|Иссьяр Драме
|55
|пз
|Гео Дэнни Экра
46'
|19
|пз
|Максим Тейксейра
|89
|пз
|Сергей Политыло
|20
|пз
|Руслан Бабенко
|22
|пз
|Олабиран Муйва
46'
|42
|пз
|Евгений Пасич
|17
|нп
|Таддеус Нкенг
|33
|нп
|Ибрагим Каргбо
46'
|30
|нп
|Таллес
46'
|30
|вр
|Никита Шевченко
|21
|зщ
|Дмитрий Иванисеня
|5
|зщ
|Агрон Руфати
|97
|пз
|Андрей Цыганик
|4
|пз
|Ловро Цвек
|48
|пз
|Максим Казаков
|10
|пз
|Дмитрий Хомченовский
|12
|вр
|Бетим Халими
|74
|зщ
|Игорь Снурницын
|2
|зщ
|Богдан Векляк
|18
|пз
|Фабрисио Альваренга
|7
|пз
|Темур Чогадзе
|14
|пз
|Даниэль Романовский
|9
|пз
|Тарас Завийский
|Виктор Анатольевич Скрипник
|Юрий Николаевич Калитвинцев
|01.03.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 20
|1 : 0
|29.09.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 9
|0 : 5
|25.11.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 16
|1 : 1
|19.08.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 5
|0 : 0
|05.11.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 15
|3 : 3
|06.08.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 4
|0 : 2
|31.05.2017
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 10
|2 : 0
|30.04.2017
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 5
|1 : 1
|23.10.2016
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 12
|0 : 2
|24.07.2016
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 1
|3 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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