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Заря - Олимпик 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
25 Апреля 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Максим Козыряцкий (Запорожье, Украина)
ЗаряОлимпик
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Заря - Олимпик, который запланирован на 24 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 23. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Заря
Луганск
Олимпик Д
Донецк
23Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
6Бразилиязщ Леовижилдо
20ИзраильзщЙёль Абу Ханна
15УкраиназщВиталий Вернидуб
45УкраиназщДенис Фаворов
7УкраинапзВладислав Кочергин
80УкраинапзВладлен Юрченко
29УкраинапзЕгор Назарина
90ИраннпАллахьяр Сайядманеш
22УкраинанпВладислав Кабаев
67'
11УкраинанпАлександр Гладкий
70'
8УкраинанпМаксим Лунёв
67'
9ИраннпШахаб Захеди
70'
1УкраинаврАртём Кичак
13УкраиназщИван Зотько
54УкраиназщОрест Лебеденко
6ФранциязщИссьяр Драме
55Кот-д'ИвуарпзГео Дэнни Экра
46'
19ФранцияпзМаксим Тейксейра
89УкраинапзСергей Политыло
20УкраинапзРуслан Бабенко
22НигерияпзОлабиран Муйва
46'
42УкраинапзЕвгений Пасич
17КамеруннпТаддеус Нкенг
33БельгиянпИбрагим Каргбо
46'
30Бразилиянп Таллес
46'
Запасные
30УкраинаврНикита Шевченко
21УкраиназщДмитрий Иванисеня
5Северная МакедониязщАгрон Руфати
97ЛатвияпзАндрей Цыганик
4ХорватияпзЛовро Цвек
48УкраинапзМаксим Казаков
10УкраинапзДмитрий Хомченовский
12КосововрБетим Халими
74УкраиназщИгорь Снурницын
2УкраиназщБогдан Векляк
18АргентинапзФабрисио Альваренга
7ГрузияпзТемур Чогадзе
14ЛитвапзДаниэль Романовский
9УкраинапзТарас Завийский
Главные тренеры
УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
УкраинаЮрий Николаевич Калитвинцев
История личных встреч
01.03.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 20 Заря1 : 0Олимпик Д
29.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Олимпик Д0 : 5Заря
25.11.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 16 Олимпик Д1 : 1Заря
19.08.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 5 Заря0 : 0Олимпик Д
05.11.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 15 Олимпик Д3 : 3Заря
06.08.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Заря0 : 2Олимпик Д
31.05.2017 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 10 Заря2 : 0Олимпик Д
30.04.2017 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 5 Олимпик Д1 : 1Заря
23.10.2016 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 12 Олимпик Д0 : 2Заря
24.07.2016 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 1 Заря3 : 0Олимпик Д

Отзывы и комментарии к матчу

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