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Сельта - Осасуна 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
25 Апреля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 32-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
СельтаОсасуна
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сельта - Осасуна, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сельта
Виго
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
АргентинаЭдуардо Херман Коудет
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
04.10.2020 Испания - Примера Тур 5 Осасуна2 : 0Сельта
11.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Осасуна2 : 1Сельта
05.01.2020 Испания - Примера Тур 19 Сельта1 : 1Осасуна
19.02.2017 Испания - Примера Тур 23 Сельта3 : 0Осасуна
18.09.2016 Испания - Примера Тур 4 Осасуна0 : 0Сельта
03.05.2014 Испания - Примера Тур 36 Осасуна0 : 2Сельта
23.12.2013 Испания - Примера Тур 17 Сельта1 : 1Осасуна
02.02.2013 Испания - Примера Тур 22 Осасуна1 : 0Сельта
01.09.2012 Испания - Примера Тур 3 Сельта2 : 0Осасуна
18.02.2007 Испания - Примера Тур 23 Осасуна0 : 1Сельта

Отзывы и комментарии к матчу

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