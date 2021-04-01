Майнц - Бавария 24 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Майнц - Бавария, который запланирован на 24 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Бо Свенссон
|Ханс-Дитер Флик
|03.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|5 : 2
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|1 : 3
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|6 : 1
|17.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|6 : 0
|27.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|1 : 2
|03.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|0 : 2
|16.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|4 : 0
|22.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 2
|02.12.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 3
|02.03.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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