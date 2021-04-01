  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Майнц - Бавария 24 апреля прямая трансляция

Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
24 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 31-й тур
МайнцБавария
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Майнц - Бавария, который запланирован на 24 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Майнц
Майнц
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
03.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Бавария5 : 2Майнц
01.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 20 Майнц1 : 3Бавария
31.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 3 Бавария6 : 1Майнц
17.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 26 Бавария6 : 0Майнц
27.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 9 Майнц1 : 2Бавария
03.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Майнц0 : 2Бавария
16.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 4 Бавария4 : 0Майнц
22.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 30 Бавария2 : 2Майнц
02.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 13 Майнц1 : 3Бавария
02.03.2016 Германия - Бундеслига Тур 24 Бавария1 : 2Майнц

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Майнц - Герта 18 апреля прямая трансляция
    Майнц - Герта 18 апреля прямая трансляция
    Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034 18 Апреля 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Бундеслига , 29-й тур...
  • Майнц - Унион смотреть онлайн 06.02.2021
    Майнц - Унион смотреть онлайн 06.02.2021
    Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034 6 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 20-й тур Главный судья: Саша...
  • Майнц - Арминия 03 апреля прямая трансляция
    Майнц - Арминия 03 апреля прямая трансляция
    Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034 3 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 27-й тур Главный судья: Дениз...
  • Майнц - РБ Лейпциг 23.01.2021 прямая трансляция
    Майнц - РБ Лейпциг 23.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034 23 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 18-й тур Главный судья:...
  • Майнц - Айнтрахт 09.01.2021 прямая трансляция
    Майнц - Айнтрахт 09.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034 9 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close