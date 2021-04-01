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Сент-Этьен - Брест 24 апреля прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
24 Апреля 2021, Суббота. 14:00 МСК. Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция)
Сент-ЭтьенБрест
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сент-Этьен - Брест, который запланирован на 24 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Брест
Брест
Главные тренеры
Франция Клод Пюэль
Франция Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
21.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 11 Брест4 : 1Сент-Этьен
16.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 25 Брест3 : 2Сент-Этьен
18.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 2 Сент-Этьен1 : 1Брест
19.01.2013 Франция - Лига 1 Тур 21 Брест0 : 1Сент-Этьен
26.08.2012 Франция - Лига 1 Тур 3 Сент-Этьен4 : 0Брест
15.04.2012 Франция - Лига 1 Тур 32 Сент-Этьен2 : 1Брест
03.12.2011 Франция - Лига 1 Тур 16 Брест2 : 2Сент-Этьен
12.03.2011 Франция - Лига 1 Тур 27 Сент-Этьен2 : 0Брест
30.10.2010 Франция - Лига 1 Тур 11 Брест2 : 0Сент-Этьен

Отзывы и комментарии к матчу

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