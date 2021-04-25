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Лион - Лилль 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
25 Апреля 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Лига 1, 34-й тур
ЛионЛилль
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лион - Лилль, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лион
Лион
Лилль
Лилль
Главные тренеры
ФранцияРуди Гарсия
ФранцияКристоф Галтье
История личных встреч
01.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 9 Лилль1 : 1Лион
08.03.2020 Франция - Лига 1 Тур 28 Лилль1 : 0Лион
21.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Лион2 : 2 4 : 3Лилль
03.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 16 Лион0 : 1Лилль
05.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 35 Лион2 : 2Лилль
01.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 15 Лилль2 : 2Лион
18.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 26 Лилль2 : 2Лион
29.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 15 Лион1 : 2Лилль
28.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 22 Лион1 : 2Лилль
18.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 13 Лилль0 : 1Лион

Отзывы и комментарии к матчу

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