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Брага - Спортинг 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
25 Апреля 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Примейра, 29-й тур
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
БрагаСпортинг
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брага - Спортинг, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Брага
Брага
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
Португалия Рубен Филипе Маркес Аморим
История личных встреч
23.01.2021 Португалия - Кубок лиги Финал Спортинг1 : 0Брага
02.01.2021 Португалия - Примейра Тур 12 Спортинг2 : 0Брага
02.02.2020 Португалия - Примейра Тур 19 Брага1 : 0Спортинг
21.01.2020 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Брага2 : 1Спортинг
18.08.2019 Португалия - Примейра Тур 2 Спортинг2 : 1Брага
17.02.2019 Португалия - Примейра Тур 22 Спортинг3 : 0Брага
23.01.2019 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Брага1 : 1 3 : 4Спортинг
24.09.2018 Португалия - Примейра Тур 5 Брага1 : 0Спортинг
31.03.2018 Португалия - Примейра Тур 28 Брага1 : 0Спортинг
05.11.2017 Португалия - Примейра Тур 11 Спортинг2 : 2Брага

Отзывы и комментарии к матчу

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