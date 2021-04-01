  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

ПСЖ - Манчестер Сити 28 апреля прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
28 Апреля 2021, Среда. 22:00 МСК. Лига Чемпионов, 1/2 Финала
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
ПСЖМанчестер Сити
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ПСЖ - Манчестер Сити, который запланирован на 28 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/2 финала. Первый матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
12.04.2016 Лига чемпионов 1/4 финала Манчестер Сити1 : 0ПСЖ
06.04.2016 Лига чемпионов 1/4 финала ПСЖ2 : 2Манчестер Сити
03.12.2008 Кубок УЕФА Группа A. Тур 4 Манчестер Сити0 : 0ПСЖ
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • ПСЖ - Анже 21 апреля прямая трансляция
    ПСЖ - Анже 21 апреля прямая трансляция
    Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713 21 Апреля 2021, Среда. 19:45 МСК. Кубок Франции, 1/4 Финала Главный судья: Амаури Делеру...
  • ПСЖ - Лилль 03 апреля прямая трансляция
    ПСЖ - Лилль 03 апреля прямая трансляция
    Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713 3 Апреля 2021, Суббота. 18:00 МСК. Лига 1, 31-й тур Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц,...
  • ПСЖ - Сент-Этьен 18 апреля прямая трансляция
    ПСЖ - Сент-Этьен 18 апреля прямая трансляция
    Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713 18 Апреля 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Лига 1, 33-й тур Главный судья: Рудди Букке...
  • ПСЖ - Лорьян 16.12.2020 прямая трансляция
    ПСЖ - Лорьян 16.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713 16 декабря 2020, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 15-й тур Главный судья: Йоан Амель (Франция)...
  • ПСЖ - Страсбург 23.12.2020 прямая трансляция
    ПСЖ - Страсбург 23.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713 23 декабря 2020, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 17-й тур Главный судья: Жером Мигелгорри...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close