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Ротор - Ахмат 1 мая прямая трансляция

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
1 Мая 2021, Суббота. 14:00 МСК. РПЛ, 28-й тур
Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
РоторАхмат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ротор - Ахмат, который запланирован на 01 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Таджикистан Юрий Михайлович Батуренко
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
19.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Ахмат3 : 1Ротор
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Ротор» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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