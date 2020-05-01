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Краснодар - Сочи 1 мая прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
1 Мая 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 28-й тур
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
КраснодарДинамо М
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Краснодар - Сочи, который запланирован на 01 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Россия Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
21.02.2021 Кубок России 1/8 финала Краснодар1 : 2Сочи
26.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Сочи1 : 1Краснодар
15.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Сочи2 : 0Краснодар
27.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Краснодар3 : 0Сочи
30.07.2010 Россия - Первый дивизион Тур 21 Краснодар0 : 0Сочи
27.03.2010 Россия - Первый дивизион Тур 1 Сочи0 : 0Краснодар
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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