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ЦСКА - Уфа 1 мая прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
1 Мая 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 28-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
ЦСКАУфа
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ЦСКА - Уфа, который запланирован на 01 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Хорватия Ивица Олич
Россия Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
20.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Уфа0 : 1ЦСКА
15.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 22 ЦСКА0 : 0Уфа
22.02.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи ЦСКА3 : 0Уфа
30.10.2019 Кубок России 1/8 финала ЦСКА1 : 0Уфа
20.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Уфа1 : 1ЦСКА
31.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 21 ЦСКА2 : 2Уфа
23.02.2019 Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2019 ЦСКА2 : 1Уфа
15.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Уфа0 : 3ЦСКА
15.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Уфа1 : 1ЦСКА
01.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 12 ЦСКА0 : 0Уфа

Отзывы и комментарии к матчу

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