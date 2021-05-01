ЦСКА - Уфа 1 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ЦСКА - Уфа, который запланирован на 01 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Ивица Олич
|Алексей Борисович Стукалов
|20.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 1
|15.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|0 : 0
|22.02.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|30.10.2019
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 0
|20.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 1
|31.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|2 : 2
|23.02.2019
|Товарищеские матчи (клубы)
|Февраль 2019
|2 : 1
|15.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|0 : 3
|15.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|1 : 1
|01.10.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|0 : 0
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