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Арсенал - Спартак 3 мая прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
3 Мая 2021, Понедельник. 16:30 МСК. РПЛ, 28-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Арсенал ТулаСпартак М
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арсенал Тула - Спартак Москва, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арсенал
Тула
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
29.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Спартак М2 : 1Арсенал
20.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Арсенал2 : 3Спартак М
04.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Спартак М0 : 1Арсенал
25.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Арсенал3 : 0Спартак М
21.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Спартак М2 : 3Арсенал
01.12.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Арсенал0 : 1Спартак М
09.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Спартак М2 : 0Арсенал
21.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Арсенал3 : 0Спартак М
31.07.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Спартак М4 : 0Арсенал
25.06.2016 Товарищеские матчи (клубы) Июнь 2016 Спартак М2 : 1Арсенал

Отзывы и комментарии к матчу

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