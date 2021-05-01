  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Вест Бромвич - Вулверхэмптон 3 мая прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
3 Мая 2021, Понедельник. 20:00 МСК. АПЛ, 34-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Вест БромвичВулверхэмптон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вест Бромвич - Вулверхэмптон, который запланирован на 03 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Англия Сэм Эллардайс
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
16.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Вулверхэмптон2 : 3Вест Бромвич Альбион
12.02.2012 Англия - Премьер-лига Тур 25 Вулверхэмптон1 : 5Вест Бромвич Альбион
16.10.2011 Англия - Премьер-лига Тур 8 Вест Бромвич Альбион2 : 0Вулверхэмптон
08.05.2011 Англия - Премьер-лига Тур 36 Вулверхэмптон3 : 1Вест Бромвич Альбион
20.02.2011 Англия - Премьер-лига Тур 18 Вест Бромвич Альбион1 : 1Вулверхэмптон

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Вест Бромвич - Челси 26.09.2020 прямая трансляция
    Вест Бромвич - Челси 26.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003 26 августа 2020, Суббота. 19:30 МСК. АПЛ, 3 -й тур Главный судья: Джонатан Мосс...
  • Вест Бромвич - Фулхэм прямая трансляция 14.07.2020
    Вест Бромвич - Фулхэм прямая трансляция 14.07.2020
    Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003 14 июля 2020, вторник. 19:00 МСК. 44-й тур Главный судья: Джефф Элтрингем (Тайн, Англия)...
  • Вест Бромвич - Лестер 13.09.2020 прямая трансляция
    Вест Бромвич - Лестер 13.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003 13 августа 2020, восркесенье. 16:00 МСК. АПЛ, 1 -й тур Главный судья: Энтони Тейлор...
  • Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс прямая трансляция 22.07.2020
    Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс прямая трансляция 22.07.2020
    Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003 22 июля 2020, среда. 21:30 МСК. 46-й тур Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)...
  • Вест Бромвич - Дерби Каунти прямая трансляция 8.07.2020
    Вест Бромвич - Дерби Каунти прямая трансляция 8.07.2020
    Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003 08 июля 2020, среда. 19:00 МСК . 42-й тур Главный судья: Джереми Симпсон (Ланкашир,...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close