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Эвертон - Астон Вилла 1 мая прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
1 Мая 2021, Суббота. 22:00 МСК. АПЛ, 34-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
ЭвертонАстон Вилла
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эвертон - Астон Вилла, который запланирован на 01 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Англия Дин Смит
История личных встреч
16.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 36 Эвертон1 : 1Астон Вилла
23.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 3 Астон Вилла2 : 0Эвертон
01.03.2016 Англия - Премьер-лига Тур 28 Астон Вилла1 : 3Эвертон
21.11.2015 Англия - Премьер-лига Тур 13 Эвертон4 : 0Астон Вилла
02.05.2015 Англия - Премьер-лига Тур 35 Астон Вилла3 : 2Эвертон
18.10.2014 Англия - Премьер-лига Тур 8 Эвертон3 : 0Астон Вилла
01.02.2014 Англия - Премьер-лига Тур 24 Эвертон2 : 1Астон Вилла
26.10.2013 Англия - Премьер-лига Тур 9 Астон Вилла0 : 2Эвертон
02.02.2013 Англия - Премьер-лига Тур 25 Эвертон3 : 3Астон Вилла
25.08.2012 Англия - Премьер-лига Тур 2 Астон Вилла1 : 3Эвертон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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