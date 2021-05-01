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Севилья - Атлетик 3 мая прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
3 Мая 2021, Понедельник. 22:00 МСК. Ла Лига, 34-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
СевильяАтлетик
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Севилья - Атлетик, который запланирован на 03 мая  2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Севилья
Севилья
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
31.10.2020 Испания - Примера Тур 8 Атлетик Б2 : 1Севилья
09.07.2020 Испания - Примера Тур 35 Атлетик Б1 : 2Севилья
03.01.2020 Испания - Примера Тур 19 Севилья1 : 1Атлетик Б
18.05.2019 Испания - Примера Тур 38 Севилья2 : 0Атлетик Б
16.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала Севилья0 : 1Атлетик Б
13.01.2019 Испания - Примера Тур 19 Атлетик Б2 : 0Севилья
10.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала Атлетик Б1 : 3Севилья
03.03.2018 Испания - Примера Тур 27 Севилья2 : 0Атлетик Б
14.10.2017 Испания - Примера Тур 8 Атлетик Б1 : 0Севилья
02.03.2017 Испания - Примера Тур 25 Севилья1 : 0Атлетик Б

Отзывы и комментарии к матчу

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