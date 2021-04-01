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Реал Мадрид - Осасуна 1 мая прямая трансляция

Стадион: Альфредо ди Стефано (Мадрид, Испания), вместимость: 6500
1 Мая 2021, Суббота. 22:00 МСК. Ла Лига, 34-й тур
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания)
Реал МадридОсасуна
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Мадрид - Осасуна, который запланирован на 01 мая  2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
Франция Зинедин Зидан
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
09.01.2021 Испания - Примера Тур 18 Осасуна0 : 0Реал Мадрид
09.02.2020 Испания - Примера Тур 23 Осасуна1 : 4Реал Мадрид
25.09.2019 Испания - Примера Тур 6 Реал Мадрид2 : 0Осасуна
11.02.2017 Испания - Примера Тур 22 Осасуна1 : 3Реал Мадрид
10.09.2016 Испания - Примера Тур 3 Реал Мадрид5 : 2Осасуна
26.04.2014 Испания - Примера Тур 35 Реал Мадрид4 : 0Осасуна
16.01.2014 Кубок Испании 1/8 финала Осасуна0 : 2Реал Мадрид
10.01.2014 Кубок Испании 1/8 финала Реал Мадрид2 : 0Осасуна
14.12.2013 Испания - Примера Тур 16 Осасуна2 : 2Реал Мадрид
01.06.2013 Испания - Примера Тур 38 Реал Мадрид4 : 2Осасуна
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Примеры: «Реал» — «Осасуна». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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