Вальядолид - Бетис 2 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вальядолид - Бетис, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Серхио Гонсалес
|Мануэль Пеллегрини
|20.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 2
|2 : 0
|19.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 0
|18.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 2
|24.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 2
|21.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 9
|0 : 1
|08.03.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 28
|4 : 0
|05.10.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 7
|0 : 0
|11.05.2014
|Испания - Примера
|Тур 37
|4 : 3
|04.01.2014
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 0
|12.02.2013
|Испания - Примера
|Тур 23
|0 : 0
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