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Вальядолид - Бетис 2 мая прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
2 Мая 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Ла Лига, 34-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания)
ВальядолидБетис
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вальядолид - Бетис, который запланирован на 02 мая  2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Бетис
Севилья
Главные тренеры
Испания Серхио Гонсалес
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
20.09.2020 Испания - Примера Тур 2 Бетис2 : 0Вальядолид
19.07.2020 Испания - Примера Тур 38 Вальядолид2 : 0Бетис
18.08.2019 Испания - Примера Тур 1 Бетис1 : 2Вальядолид
24.02.2019 Испания - Примера Тур 25 Вальядолид0 : 2Бетис
21.10.2018 Испания - Примера Тур 9 Бетис0 : 1Вальядолид
08.03.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 28 Бетис4 : 0Вальядолид
05.10.2014 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 7 Вальядолид0 : 0Бетис
11.05.2014 Испания - Примера Тур 37 Бетис4 : 3Вальядолид
04.01.2014 Испания - Примера Тур 18 Вальядолид0 : 0Бетис
12.02.2013 Испания - Примера Тур 23 Бетис0 : 0Вальядолид

Отзывы и комментарии к матчу

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