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Болонья - Фиорентина 2 мая прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
2 Мая 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 34-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия)
БолоньяФиорентина
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Болонья - Фиорентина, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Болонья
Болонья
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
Сербия Синиша Михайлович
Италия Джузеппе Якини
История личных встреч
03.01.2021 Италия - Серия А Тур 15 Фиорентина0 : 0Болонья
29.07.2020 Италия - Серия А Тур 37 Фиорентина4 : 0Болонья
06.01.2020 Италия - Серия А Тур 18 Болонья1 : 1Фиорентина
14.04.2019 Италия - Серия А Тур 32 Фиорентина0 : 0Болонья
25.11.2018 Италия - Серия А Тур 13 Болонья0 : 0Фиорентина
04.02.2018 Италия - Серия А Тур 23 Болонья1 : 2Фиорентина
16.09.2017 Италия - Серия А Тур 4 Фиорентина2 : 1Болонья
02.04.2017 Италия - Серия А Тур 30 Фиорентина1 : 0Болонья
29.10.2016 Италия - Серия А Тур 11 Болонья0 : 1Фиорентина
06.02.2016 Италия - Серия А Тур 24 Болонья1 : 1Фиорентина

Отзывы и комментарии к матчу

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