Болонья - Фиорентина 2 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Болонья - Фиорентина, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Синиша Михайлович
|Джузеппе Якини
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 15
|0 : 0
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 37
|4 : 0
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 18
|1 : 1
|14.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 32
|0 : 0
|25.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 0
|04.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 2
|16.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 1
|02.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 0
|29.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 11
|0 : 1
|06.02.2016
|Италия - Серия А
|Тур 24
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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