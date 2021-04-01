  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

ПСЖ - Ланс 1 мая прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
1 Мая 2021, Суббота. 18:00 МСК. Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
ПСЖЛанс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ПСЖ - Ланс, который запланирован на 01 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Ланс
Ланс
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Франция Франк Эз
История личных встреч
10.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 2 Ланс1 : 0ПСЖ
07.03.2015 Франция - Лига 1 Тур 28 ПСЖ4 : 1Ланс
17.10.2014 Франция - Лига 1 Тур 10 Ланс1 : 3ПСЖ
12.02.2011 Франция - Лига 1 Тур 23 ПСЖ0 : 0Ланс
26.09.2010 Франция - Лига 1 Тур 7 Ланс0 : 2ПСЖ
06.03.2010 Франция - Лига 1 Тур 27 Ланс1 : 1ПСЖ
16.12.2009 Франция - Лига 1 Тур 11 ПСЖ1 : 1Ланс
13.01.2008 Франция - Лига 1 Тур 20 ПСЖ3 : 0Ланс
12.08.2007 Франция - Лига 1 Тур 2 Ланс0 : 0ПСЖ
01.04.2007 Франция - Лига 1 Тур 30 Ланс1 : 2ПСЖ

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • ПСЖ - Брест 09.01.2021 прямая трансляция
    ПСЖ - Брест 09.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713 9 января 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 19-й тур Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж...
  • ПСЖ - Лилль 03 апреля прямая трансляция
    ПСЖ - Лилль 03 апреля прямая трансляция
    Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713 3 Апреля 2021, Суббота. 18:00 МСК. Лига 1, 31-й тур Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц,...
  • ПСЖ - Ницца смотреть онлайн 13.02.2021
    ПСЖ - Ницца смотреть онлайн 13.02.2021
    Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713 13 Февраля 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 25-й тур Главный судья: Жереми Пиньяр...
  • ПСЖ - Страсбург 23.12.2020 прямая трансляция
    ПСЖ - Страсбург 23.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713 23 декабря 2020, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 17-й тур Главный судья: Жером Мигелгорри...
  • ПСЖ - Ним смотреть онлайн 03.02.2021
    ПСЖ - Ним смотреть онлайн 03.02.2021
    Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713 3 Февраля 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 23-й тур Главный судья: Франсуа Летексье...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close