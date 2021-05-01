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Монпелье - Сент-Этьен 2 мая прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
2 Мая 2021, Воскресенье. 18:05 МСК. Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Карим Абед (Франция)
МонпельеСент-Этьен
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монпелье - Сент-Этьен, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Главные тренеры
Армения Мишель Дер Закарян
Франция Клод Пюэль
История личных встреч
01.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 9 Сент-Этьен0 : 1Монпелье
09.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 24 Монпелье1 : 0Сент-Этьен
24.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 14 Сент-Этьен0 : 0Монпелье
10.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 36 Сент-Этьен0 : 1Монпелье
25.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 3 Монпелье0 : 0Сент-Этьен
27.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 35 Монпелье0 : 1Сент-Этьен
20.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 10 Сент-Этьен0 : 1Монпелье
19.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 26 Монпелье2 : 1Сент-Этьен
21.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 2 Сент-Этьен3 : 1Монпелье
19.03.2016 Франция - Лига 1 Тур 31 Сент-Этьен3 : 0Монпелье

Отзывы и комментарии к матчу

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