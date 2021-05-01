Монпелье - Сент-Этьен 2 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монпелье - Сент-Этьен, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Мишель Дер Закарян
|Клод Пюэль
|01.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|0 : 1
|09.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|1 : 0
|24.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|0 : 0
|10.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|0 : 1
|25.08.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|0 : 0
|27.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|0 : 1
|20.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 1
|19.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|2 : 1
|21.08.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|3 : 1
|19.03.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|3 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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