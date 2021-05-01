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Рома - Манчестер Юнайтед 6 мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
6 Мая 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы, 1/2 финала Ответный матч
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
РомаНорвич
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рома - Манчестер Юнайтед, который запланирован на 06 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/2 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рома
Рим, Италия
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
29.04.2021 Лига Европы 1/2 финала Манчестер Юнайтед6 : 2Рома
27.07.2014 Международный кубок чемпионов Группа A. Тур 1 Манчестер Юнайтед3 : 2Рома
09.04.2008 Лига чемпионов 1/4 финала Манчестер Юнайтед1 : 0Рома
01.04.2008 Лига чемпионов 1/4 финала Рома0 : 2Манчестер Юнайтед
12.12.2007 Лига чемпионов Группа F. Тур 6 Рома1 : 1Манчестер Юнайтед
02.10.2007 Лига чемпионов Группа F. Тур 2 Манчестер Юнайтед1 : 0Рома
10.04.2007 Лига чемпионов 1/4 финала Манчестер Юнайтед7 : 1Рома
04.04.2007 Лига чемпионов 1/4 финала Рома2 : 1Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Лиги Европы: «Рома» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «МЮ» — 6:2.

Отзывы и комментарии к матчу

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