Рома - Манчестер Юнайтед 6 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рома - Манчестер Юнайтед, который запланирован на 06 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/2 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Паулу Фонсека
|Уле-Гуннар Сульшер
|29.04.2021
|Лига Европы
|1/2 финала
|6 : 2
|27.07.2014
|Международный кубок чемпионов
|Группа A. Тур 1
|3 : 2
|09.04.2008
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|1 : 0
|01.04.2008
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|0 : 2
|12.12.2007
|Лига чемпионов
|Группа F. Тур 6
|1 : 1
|02.10.2007
|Лига чемпионов
|Группа F. Тур 2
|1 : 0
|10.04.2007
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|7 : 1
|04.04.2007
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698 25 Февраля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Ответный матч Главный судья:...
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698 15 Апреля 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы , 1/4 Финала, Ответный матч Главный судья: Энтони...
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698 3 декабря 2020, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 5-й тур Главный судья: Фран Йович (Загреб,...
Футбол | Лига Европы 2011/12 | 1/16 финала | Ответный матч Смотреть онлайн Манчестер Юнайтед – Аякс | Прямая видео трансляция матча Начало...
Футбол | Лига Европы 2011/12 | 1/8 финала | Ответный матч Смотреть онлайн Атлетик – Манчестер Юнайтед | Прямая видео трансляция матча Начало...