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Арсенал Тула - Рубин 8 мая прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
8 Мая 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 29-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Арсенал ТулаРубин
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арсенал Тула - Рубин, который запланирован на 08 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арсенал
Тула
Рубин
Казань
Главные тренеры
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
Россия Леонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
31.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Рубин3 : 1Арсенал
14.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Арсенал0 : 1Рубин
18.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Рубин1 : 0Арсенал
07.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Рубин0 : 0Арсенал
22.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Арсенал2 : 2Рубин
18.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Арсенал0 : 0Рубин
29.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Рубин2 : 1Арсенал
30.11.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Рубин1 : 0Арсенал
06.08.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Арсенал1 : 0Рубин
09.03.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Рубин1 : 0Арсенал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Арсенал» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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