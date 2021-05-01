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Львов - Олимпик 9 мая прямая трансляция

Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
9 Мая 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Премьер-лига, 26-й тур
ЛьвовОлимпик
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Львов - Олимпик, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 26. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Львов
Львов
Олимпик Д
Донецк
Главные тренеры
Украина Анатолий Петрович Бессмертный
Украина Роман Николаевич Санжар
История личных встреч
11.12.2020 Украина - Премьер-лига Тур 13 Олимпик Д1 : 1Львов
16.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 9 Львов1 : 5Олимпик Д
13.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 4 Олимпик Д2 : 0Львов
23.02.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 19 Олимпик Д0 : 1Львов
21.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 8 Львов0 : 1Олимпик Д
10.11.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 15 Львов1 : 1Олимпик Д
10.08.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Олимпик Д1 : 1Львов
06.11.2011 Украина - Первая лига Тур 19 Львов0 : 4Олимпик Д
23.07.2011 Украина - Первая лига Тур 2 Олимпик Д4 : 0Львов

Отзывы и комментарии к матчу

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