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Манчестер Сити - Челси 8 мая прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
8 Мая 2021, Суббота. 19:30 МСК. АПЛ, 35-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Манчестер СитиЧелси
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Сити - Челси, который запланирован на 08 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Челси
Лондон
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Германия Томас Тухель
История личных встреч
17.04.2021 Кубок Англии 1/2 финала Челси1 : 0Манчестер Сити
03.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Челси1 : 3Манчестер Сити
25.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Челси2 : 1Манчестер Сити
23.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Манчестер Сити2 : 1Челси
24.02.2019 Англия - Кубок лиги Финал Челси0 : 0 3 : 4Манчестер Сити
10.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 26 Манчестер Сити6 : 0Челси
08.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 16 Челси2 : 0Манчестер Сити
05.08.2018 Суперкубок Англии Финал Челси0 : 2Манчестер Сити
04.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 29 Манчестер Сити1 : 0Челси
30.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 7 Челси0 : 1Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 35-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Челси». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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