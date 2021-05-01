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Вест Хэм - Эвертон 9 мая прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
9 Мая 2021, Воскресенье. 18:30 МСК. АПЛ, 35-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
Вест ХэмЭвертон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вест Хэм - Эвертон, который запланирован на 9 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
01.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Эвертон0 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.09.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Эвертон4 : 1Вест Хэм Юнайтед
18.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 23 Вест Хэм Юнайтед1 : 1Эвертон
19.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 9 Эвертон2 : 0Вест Хэм Юнайтед
30.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 32 Вест Хэм Юнайтед0 : 2Эвертон
16.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 5 Эвертон1 : 3Вест Хэм Юнайтед
13.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 38 Вест Хэм Юнайтед3 : 1Эвертон
29.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 14 Эвертон4 : 0Вест Хэм Юнайтед
22.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 34 Вест Хэм Юнайтед0 : 0Эвертон
30.10.2016 Англия - Премьер-лига Тур 10 Эвертон2 : 0Вест Хэм Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

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