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Вулверхэмптон - Брайтон 9 мая прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
9 Мая 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. АПЛ, 35-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
ВулверхэмптонБрайтон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вулверхэмптон - Брайтон, который запланирован на 9 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
02.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 3Вулверхэмптон
07.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Вулверхэмптон0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
08.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Вулверхэмптон
20.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Вулверхэмптон0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
27.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 10 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Вулверхэмптон
14.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Вулверхэмптон0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
18.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Вулверхэмптон
01.01.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Вулверхэмптон
19.09.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Вулверхэмптон0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
14.03.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Вулверхэмптон

Отзывы и комментарии к матчу

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