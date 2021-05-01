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Атлетик - Осасуна 8 мая прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
8 Мая 2021, Суббота. 22:00 МСК. Ла Лига, 35-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания)
АтлетикОсасуна
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетик - Осасуна, который запланирован на 08 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
24.10.2020 Испания - Примера Тур 7 Осасуна1 : 0Атлетик Б
16.02.2020 Испания - Примера Тур 24 Атлетик Б0 : 1Осасуна
24.11.2019 Испания - Примера Тур 14 Осасуна1 : 2Атлетик Б
01.04.2017 Испания - Примера Тур 29 Осасуна1 : 2Атлетик Б
30.10.2016 Испания - Примера Тур 10 Атлетик Б1 : 1Осасуна
26.01.2014 Испания - Примера Тур 21 Осасуна1 : 5Атлетик Б
24.08.2013 Испания - Примера Тур 2 Атлетик Б2 : 0Осасуна
02.03.2013 Испания - Примера Тур 26 Осасуна0 : 1Атлетик Б
07.10.2012 Испания - Примера Тур 7 Атлетик Б1 : 0Осасуна
12.03.2012 Испания - Примера Тур 27 Осасуна2 : 1Атлетик Б

Отзывы и комментарии к матчу

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